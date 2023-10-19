У Харкові затримали працівника фармкомпанії, який корегував удари РФ по місту

СБУ затримала агента ФСБ, який коригував удари РФ по Харкову. Ним виявився працівник місцевої фармацевтичної компанії, якого російська спецслужба завербувала у березні 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Його було затримано "на гарячому" під час дорозвідування місць ворожих "прильотів" в обласному центрі", - йдеться в повідомленні.

Що робив агент?

За вказівкою окупантів він об’їжджав територію регіону та приховано фіксував наслідки російських повітряних атак на українські об’єкти. Найбільше ворога цікавила інформація про можливі вогневі ураження місцевих заводів оборонно-промислового комплексу України.

Повідомлення з координати інфраструктурних об’єктів Харківщини та іншими отриманими відомостями російський агент надсилав своєму "куратору" з ФСБ через месенджер.

Для маскування "сеансів" зв’язку з агресором фігурант використовував сім-карти російських мобільних операторів, на які реєстрував анонімні акаунти.

За виконані завдання він отримував від окупантів "грошову винагороду", що надходила на його криптогаманець.

Встановлено, що розвіддані потрібні були загарбникам для підготовки нових і коригування повторних ракетних та дронових ударів по прикордонному регіону.

За даними слідства, ворожим поплічником виявися працівник місцевої фармацевтичної компанії, якого російська спецслужба завербувала у березні цього року. У "поле зору" ФСБ він потрапив як активний користувач прокремлівських Телеграм-каналів, де неодноразово публікував власні антиукраїнські дописи.

Під час обшуку у затриманого виявлено мобільні телефони, які він використовував для комунікації з агресором. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Обстріл Харкова

18 жовтня у Харкові повідомили про вибухи, пов'язані з обстрілом міста російськими військами. Пізніше з'ясувалося, що "приліт" був зафіксований в Індустріальному районі, виникли перебої зі світлом. Поранення отримала одна людина.