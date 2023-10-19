Розвідники ГУР показали, як "полюють" на окупантів під Бахмутом (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Facebook.

ГУР показало роботу операторів дронів на Бахмутському напрямку. Захисники шукають ворожу техніку, схованки загарбників та окопи.

"Наші оператори дронів-камікадзе у Кліщіївці та Бахмуті майстерно вриваються у загарбницькі окопи, ворожі схованки у будівлях, а також палять техніку та військове обладнання росіян", - йдеться у повідомленні.

Бої за Бахмут

Бахмутський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Наші захисники продовжують штурмові дії на південь від Бахмута. Раніше там були звільнені населені пункти Кліщіївка та Андріївка.

При цьому сам Бахмут поки залишається під контролем ворога. Також окупанти намагаються відновити втрачені позиції на південному фланзі, але безуспішно.