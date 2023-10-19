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Залужний провів роботу на Авдіївському та Куп'янському напрямках (відео)

Донецька область, Харківська область, Четвер 19 жовтня 2023 20:48
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Залужний провів роботу на Авдіївському та Куп'янському напрямках (відео) Фото: Валерій Залужний (facebook com vzaluznyj)
Автор: Дмитро Браславський

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів роботу на Авдіївському та Куп'янському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку головкома у Facebook.

Авдіївський напрямок

"На війні немає простих ділянок фронту. Є тільки ті, де складніше. Зараз - це Авдіївка. Тут противник не полишає спроб прорвати нашу оборону та оточити місто", - йдеться у повідомленні.

Залужний пояснив, що ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію. Попри все, наші воїни продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника.

"З командувачами і командирами бригад, які виконують завдання на Авдіївському напрямку, визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та обговорили першочергові потреби підрозділів", - додав головком ЗСУ.

Куп'янський напрямок

Також Залужний провів роботу на Купʼянському напрямку, де окупанти продовжують наступальні дії. Наші хлопці та дівчата міцно тримають оборону у надскладних умовах.

Залужний подякував кожній бригаді, усім захисникам, хто в бою за Україну.

Ситуація на Авдіївському та Куп'янському напрямках

Останніми днями російські окупанти влаштували наймасштабніший наступ на Авдіївку, якого не було з 2014 року.

Ще вчора зранку в місті було відносно тихо, але начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш стверджував - очікується нове загострення. Раніше в матеріалі РБК-Україна експерти пояснили, які цілі мають російські війська, намагаючись захопити місто.

До цього командувач Східного угруповування військ генерал-полковник Олександр Сирський сказав, що наступ росіян на Куп'янському напрямку відновився. Окупанти хочуть оточити Куп'янськ та вийти до річки Оскіл.

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