Рада схвалила держбюджет-2024 у першому читанні

Верховна рада схвалила висновки та пропозиції народних депутатів до проекту закону про держбюджет на 2024 рік. Бюджет у першому читанні підтримали 285 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена фінансового комітету Ярослава Железняка у Telegram.

За його даними, за бюджет голосували:

"Слуга народу" - 200 депутатів

"Європейська солідарність" - 0

"Батьківщина" - 0

"Платформа за життя та мир" - 17

"За майбутнє" - 14

"Голос" - 16

"Довіра" - 16

"Відновлення України" - 11

Позафракційні - 11

t.me/irynagerashchenko

Пропозиції депутатів

Раніше бюджетний комітет схвалив висновки та пропозиції до проекту держбюджету. З 1620 поданих пропозицій вчено або враховано частково лише 115.

Серед суттєвих змін, які уряду рекомендується врахувати під час підготовки до другого читання:

у разі ухвалення законопроекту про оподаткування банків (№ 9656-д) збільшити планові доходи держбюджету на 9,9 млрд гривень.

скоротити витрати на будівництво, ремонти та закупівлі майна у різних органах влади на 1,3 млрд гривень;

скоротити витрати на Бюро економічної безпеки на 409 млн гривень та спрямувати ці кошти на закупівлю сканерів для митниці на пунктах пропуску залізничного сполучення;

направити додатково 574 млн гривень на протезування для військових;

збільшити витрати на освітню субвенцію на 384 млн гривень.

Крім того, згідно з документом, під час підготовки проекту закону про державний бюджет України на 2024 рік до другого читання уряд має:

скоротити витрати 574 млн гривень на реконструкцію першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору".

Також уряду рекомендують визначитися з доцільністю виділення коштів на виробництво (створення) та розповсюдження телевізійних фільмів та серіалів у складі бюджетної програми "Державна підтримка кінематографії" (590 млн гривень) та у разі потреби зменшити відповідні витрати або скоротити їх у повному обсязі. На телефільми та серіали планували витратити 445 млн гривень.

Проект бюджету-2024

Нагадаємо, Кабінет міністрів 15 вересня затвердив проект держбюджету на 2024 рік та подав його до Ради. Проект №10000 передбачає доходи загального фонду в 1 трлн. 560 млрд гривень і витрати в 3 трлн. 108 млрд гривень.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, ключовий акцент проекту - оборона та безпека, на які буде спрямовано більше половини всіх ресурсів бюджету – 1 трлн 685 млрд гривень, що на 113 млрд гривень більше, ніж цього року.

Рада прийняла проект до відома 20 вересня.

Бюджетний процес

Кабмін має надати проект держбюджету наступного року до 15 вересня. Відповідно до процедури, після реєстрації його мають подати на засіданні Ради. Якщо документ прийнято до розгляду, розпочинається підготовка до першого читання.

Після цього профільний бюджетний комітет Ради ухвалює пропозиції від депутатів. Після висновків профільного комітету до 20 жовтня має відбутися перше читання.

Схвалені бюджетні висновки мають враховуватись Кабміном під час підготовки до другого читання.

При другому читанні затверджуються загальний обсяг дефіциту, максимальний держборг, загальні суми доходів та витрат, розмір мінімальної зарплати, прожитковий мінімум та низка інших показників. Інші статті проекту, не прийняті у другому читанні, переносяться на третє.

Загалом закон про державний бюджет наступного має бути прийнятий до 1 грудня.