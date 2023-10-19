ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист для біженців з України до березня 2025 року
Європейський Союз остаточно продовжив тимчасовий захисту для біженців з України до 4 березня 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.
27 вересня 2023 року міністри країн ЄС досягли політичної домовленості про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2025 року. Остаточне рішення було ухвалено сьогодні.
Що таке тимчасовий захист
4 березня 2022 року Євросоюз активував директиву про тимчасовий захист. Це такий механізм ЄС, який задіюють у виняткових обставинах масового припливу для забезпечення колективного захисту переміщених осіб та зменшення тиску на національні системи надання притулку країн ЄС.
Зазначимо, що загалом 4,1 млн біженців з України зареєстровані для отримання тимчасового захисту або аналогічних схем в ЄС.
Тимчасовий захист дозволяє переміщеним особам з України користуватися узгодженим набором прав у ЄС, зокрема:
- доступом до житла,
- доступом до ринку праці
- медичною допомогою
- доступом до освіти для дітей
Зазначимо, що раніше у Нідерландах заявили про відсутність місць у центрі для біженців через масовий наплив українців.
Тим часом у Берліні створять тисячі додаткових місць для біженців з України.
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