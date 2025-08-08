Зеленський погоджувався на зустріч з Трампом і Путіним у Римі, але РФ проти, - ANSA

Як повідомляє видання, Трамп під час телефонної розмови запитав прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні, чи бажає Італія провести в Римі тристоронню зустріч щодо війни в Україні.

Мелоні погодилася, тому державний секретар США Марко Рубіо поговорив з Францією, Німеччиною, Великою Британією, Україною та Фінляндією з цього приводу. І Зеленський підтримав цю ідею.

Однак, за даними джерел видання, Москва не погодиться на проведення зустрічі в Римі, оскільки вважає, що Італія "занадто на боці Києва".