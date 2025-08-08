Зеленский соглашался на встречу с Трампом и Путиным в Риме, но РФ против, - ANSA

Как сообщает издание, Трамп во время телефонного разговора спросил премьер-министра Италии Джорджию Мелони, желает ли Италия провести в Риме трехстороннюю встречу по войне в Украине.

Мелони согласилась, поэтому государственный секретарь США Марко Рубио поговорил с Францией, Германией, Великобританией, Украиной и Финляндией по этому поводу. И Зеленский поддержал эту идею.

Однако, по данным источников издания, Москва не согласится на проведение встречи в Риме, поскольку считает, что Италия "слишком на стороне Киева".