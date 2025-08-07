ua en ru
Чт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Путін "не проти" зустрічі із Зеленським, але висунув умову

Четвер 07 серпня 2025 15:31
UA EN RU
Путін "не проти" зустрічі із Зеленським, але висунув умову Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським. Однак очільник Кремля наголосив, що для цього мають бути створені "відповідні умови".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна, яку поширюють російські ЗМІ.

"Я вже говорив неодноразово, що я нічого в цілому не маю проти, це можливо. Але для цього мають бути створені певні умови. А ось для створення таких умов, на жаль, поки що далеко", - сказав Путін.

Про які саме умови йдеться, Путін не уточнив.

Можлива зустріч Зеленського та Путіна

Нагадаємо, днями речник Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що диктатор РФ Володимир Путін не виключає особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Однак зустріч, за його словами, можлива лише за умови проведення попередньої роботи.

1 серпня Путін виступив із низкою чергових хворих заяв. В тому числі він заявив, що він нібито хоче завершити війну з Україною. Але, за його словами, це можливо тільки на умовах Москви.

Зеленський у відповідь наголосив, що якщо це справді сигнал про готовність завершити війну, то пропозиція України про зустріч на рівні лідерів залишається чинною.

Після візиту спецпредставника США Стіва Віткоффа до Москви переговори про припинення війни в Україні знову активізувалися. У команді президента США Трампа готуються до тристоронньої зустрічі з Путіним і Зеленським, а президент України анонсував "багато дзвінків" щодо просування миру.

Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Війна в Україні
Новини
Візит Віткоффа дав прогрес? Що кажуть Трамп, Путін і Зеленський про мирні переговори
Візит Віткоффа дав прогрес? Що кажуть Трамп, Путін і Зеленський про мирні переговори
Аналітика
"Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки