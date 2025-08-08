Зеленський погоджувався на зустріч з Трампом і Путіним у Римі, але РФ проти, - ANSA
Президент України Володимир Зеленський погоджувався провести зустріч з президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним у Римі. Однак у Кремлі проти такої ідеї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.
Як повідомляє видання, Трамп під час телефонної розмови запитав прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні, чи бажає Італія провести в Римі тристоронню зустріч щодо війни в Україні.
Мелоні погодилася, тому державний секретар США Марко Рубіо поговорив з Францією, Німеччиною, Великою Британією, Україною та Фінляндією з цього приводу. І Зеленський підтримав цю ідею.
Однак, за даними джерел видання, Москва не погодиться на проведення зустрічі в Римі, оскільки вважає, що Італія "занадто на боці Києва".
Зустріч Трампа з Путіним
Нагадаємо, раніше The New York Times із посиланням на джерела повідомило, що президент США Дональд Трамп має намір зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним наступного тижня. Сьогодні це підтвердили у Білому домі.
Також американський лідер планує провести тристоронній саміт за участю Путіна та президента України Володимира Зеленського.
Сам глава Кремля заявляв, що він "не має нічого проти" зустрічі із Зеленським. Але для цього він хоче, щоб були створені умови, до яких "ще далеко".