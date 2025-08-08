ua en ru
Зеленский соглашался на встречу с Трампом и Путиным в Риме, но РФ против, - ANSA

Пятница 08 августа 2025 20:10
Зеленский соглашался на встречу с Трампом и Путиным в Риме, но РФ против, - ANSA Фото: Владимир Зеленский, Владимир Путин и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский соглашался провести встречу с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в Риме. Однако в Кремле против такой идеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Как сообщает издание, Трамп во время телефонного разговора спросил премьер-министра Италии Джорджию Мелони, желает ли Италия провести в Риме трехстороннюю встречу по войне в Украине.

Мелони согласилась, поэтому государственный секретарь США Марко Рубио поговорил с Францией, Германией, Великобританией, Украиной и Финляндией по этому поводу. И Зеленский поддержал эту идею.

Однако, по данным источников издания, Москва не согласится на проведение встречи в Риме, поскольку считает, что Италия "слишком на стороне Киева".

Встреча Трампа с Путиным

Напомним, ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе. Сегодня это подтвердили в Белом доме.

Также американский лидер планирует провести трехсторонний саммит с участием Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Сам глава Кремля заявлял, что он "не имеет ничего против" встречи с Зеленским. Но для этого он хочет, чтобы были созданы условия, до которых "еще далеко".

