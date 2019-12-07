Зеленский поедет в Париж, вооруженный информацией от разведки, - Данилов

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Глава государства будет вооружен "определенной информацией" от разведки

Президент Украины Владимир Зеленский поедет на встречу в нормандском формате, которая состоится 9 декабря в Париже, вооруженный "определенной информацией" от украинской разведки и спецслужб. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на пресс-конференции по результатам закрытого заседания.

По словам Данилова, глава государства будет вооружен сведениями от разведки, которые будут полезно использованы в интересах Украины.

"Президент едет на встречу в нормандском формате, вооруженный определенной информацией, я думаю, которая будет абсолютно полезно использована в интересах нашего государства. Я хочу заметить, что 22 учреждения отрабатывали все эти процессы, и наши спецслужбы, непосредственно Служба внешней разведки, служба управления Минобороны, служба пограничной разведки, служба, которая занимается разведкой СБУ. Все отработали и получили отличие очень качественной работы в этом направлении", - рассказал он.

Напомним, ранее секретарь СНБО Данилов заявил, что не исключает возможной эскалации конфликта на Донбассе после встречи в нормандском формате. Он подчеркнул, что в СНБО рассматривают все сценарии, которые могут возникнуть после саммита лидеров в Париже.

Как писало РБК-Украина, во время сегодняшнего закрытого заседания СНБО был избран основной сценарий возвращения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Также обсуждались вопросы территориальной обороны и кибербезопасности.