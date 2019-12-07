В СНБО не исключают эскалацию на Донбассе после нормандской встречи

Фото: Алексей Данилов (rnbo.gov.ua)

По словам Данилова, в СНБО рассматривают все возможные варианты

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины не исключают эскалацию конфликта на Донбассе после встречи в нормандском формате. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на пресс-конференции по результатам закрытого заседания.

По словам Данилова, в СНБО рассматривают все варианты развития событий после нормандского саммита, включая эскалацию конфликта на Донбассе. Однако, он добавил, что это будет зависеть от результатов встречи лидеров в Париже.

Напомним, ранее секретарь СНБО Данилов рассказал, что во время закрытого заседания под председательством главы государства Владимира Зеленсього был избран основной сценарий реинтеграции Донбасса. Также на заседании СНБО обсуждалась территориальная целостность и кибербезопасность Украины.

Как писало РБК-Украина, сегодня в Офисе президента Украины состоялось закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны. Заседание проводилось в преддверии встречи в нормандском формате, которая состоится 9 декабря в Париже.

Кроме того, глава фракции "Слуга народа" рассказал, что спикер Верховной рады Дмитрий Разумков собирал лидеров парламентских фракций для обсуждения будущей нормандской встречи. На встрече присутствовал помощник президента Андрей Ермак.