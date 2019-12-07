ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В СНБО не исключают эскалацию на Донбассе после нормандской встречи

Новости » Политика     07.12.2019 - 15:40
В СНБО не исключают эскалацию на Донбассе после нормандской встречи
Фото: Алексей Данилов (rnbo.gov.ua)

По словам Данилова, в СНБО рассматривают все возможные варианты

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины не исключают эскалацию конфликта на Донбассе после встречи в нормандском формате. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на пресс-конференции по результатам закрытого заседания.

По словам Данилова, в СНБО рассматривают все варианты развития событий после нормандского саммита, включая эскалацию конфликта на Донбассе. Однако, он добавил, что это будет зависеть от результатов встречи лидеров в Париже.

Напомним, ранее секретарь СНБО Данилов рассказал, что во время закрытого заседания под председательством главы государства Владимира Зеленсього был избран основной сценарий реинтеграции Донбасса. Также на заседании СНБО обсуждалась территориальная целостность и кибербезопасность Украины.

Как писало РБК-Украина, сегодня в Офисе президента Украины состоялось закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны. Заседание проводилось в преддверии встречи в нормандском формате, которая состоится 9 декабря в Париже.

Кроме того, глава фракции "Слуга народа" рассказал, что спикер Верховной рады Дмитрий Разумков собирал лидеров парламентских фракций для обсуждения будущей нормандской встречи. На встрече присутствовал помощник президента Андрей Ермак.

Реинтеграция Донбасса и территориальная оборона: Данилов раскрыл детали заседание СНБО В Офисе президента началось заседание СНБО
Новости Украины СНБОДонбассНормандский формат
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь