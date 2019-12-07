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Зеленський поїде в Париж, озброєний інформацією від розвідки, - Данілов

Новини » Політика     07.12.2019 - 16:07
Зеленський поїде в Париж, озброєний інформацією від розвідки, - Данілов
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Глава держави буде озброєний "певною інформацією" від розвідки

Президент України Володимир Зеленський поїде на зустріч у нормандському форматі, яка відбудеться 9 грудня в Парижі, озброєний "певною інформацією" від української розвідки та спецслужб. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов на прес-конференції за результатами закритого засідання.

За словами Данілова, глава держави буде озброєний інформацією від розвідки, яка буде корисно використана в інтересах України.

"Президент їде на зустріч у нормандському форматі, озброєний певною інформацією, я думаю, яка буде абсолютно корисно використана в інтересах нашої держави. Я хочу зауважити, що 22 установи відпрацьовували усі ці процеси, і наші спецслужби, безпосередньо Служба зовнішньої розвідки, служба управління Міноборони, служба прикордонної розвідки, служба, яка займається розвідкою СБУ. Усі відпрацювали і отримали відзнаку дуже якісної роботи у цьому напрямку", - розповів він.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Данілов заявив, що не виключає можливої ескалації конфлікту на Донбасі після зустрічі у нормандському форматі. Він наголосив, що в РНБО розглядають всі сценарії, які можуть виникнути після саміту лідерів у Парижі.

Як писало РБК-Україна, під час сьогоднішнього закритого засідання РНБО було обрано основний сценарій повернення окупованих територій Донецької та Луганської областей. Також обговорювалися питання територіальної оборони та кібербезпеки.

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