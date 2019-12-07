Реинтеграция Донбасса и территориальная оборона: Данилов раскрыл детали заседание СНБО

Фото: Алексей Данилов (twitter com rnbo_gov_ua)

На заседании избрали основной сценарий реинтеграции оккупированного Донбасса

Во время закрытого заседания Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Украины Владимира Зеленского был избран основной сценарий реинтеграции оккупированных территорий Донбасса. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время пресс-конференции по результатам заседания.

Так, по словам Данилова, во время заседания СНБО выбрали основной сценарий возвращения оккупированных территорий Донбасса, который будет воплощаться.

"Сегодня на заседании СНБО было принято один из сценариев (реинтеграции - ред.), который сегодня будет воплощаться в жизнь как основной на это время. Сценарий реинтеграции, имеется в виду возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Есть ключевые моменты, которые на повестке дня", - рассказал он.

Секретарь СНБО отметил, что вторым вопросом была территориальная оборона Украины. Ответственным за направление территориальной обороны был назначен Сергей Кривонос.

"Второй вопрос, который обсуждался - это вопрос, связанный с территориальной обороной. Кривонос назначен ответственным за это направление. До 31 декабря должна быть полностью закончена ситуация, связанная с этим вопросом. И мы имеем понимание, что все, кто на сегодняшний день имеют желание приобщиться к территориальной обороны, все добровольцы, которые имеют желание принять в этом участие - будут в ближайшее время привлечены к этому вопросу", - заявил Данилов.

Кроме того, во время заседания СНБО обсуждался вопрос кибербезопасности в стране. Данилов добавил, что Украина каждый день сталкивается с атаками на киберпространство.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, в Париже состоится встреча в нормандском формате. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние 3 года соберутся, чтобы обсудить вопрос выполнения минских договоренностей. Накануне саммита президент Владимир Зеленский сообщил, что решил созвать закрытое заседание СНБО.