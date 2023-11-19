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Зеленський подякував Катару за допомогу у поверненні Богдана Єрмохіна в Україну

Неділя 19 листопада 2023 21:20
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Зеленський подякував Катару за допомогу у поверненні Богдана Єрмохіна в Україну Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський подякував представникам Катару за допомогу у поверненні з Росії українського підлітка Богдана Єрмохіна.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

За його словами, над поверненням підлітка працювала велика команда як в Україні, так і на міжнародному рівні.

"Хочу окремо подякувати кожному, хто допомагає повертати в Україну дітей з окупованих територій. Сьогодні вдалось повернути Богдана Єрмохіна - хлопця, якого вивезли з Маріуполя в РФ. Багато було спроб допомогти. Я дякую всій команді. Особливо я вдячний Катару за дієве посередництво і допомогу", - сказав Зеленський.

Водночас уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі опублікував відео з підлітком, який вже в Україні.

"У день народження дарують прапор України та інші подарунки! Проте українець зазначив, що найкращий подарунок для нього - це бути вдома", - написав Лубінець.

Повернення Богдана Єрмохіна

Депортований росіянами 17-річний українець Богдан Єрмохін 19 листопада був повернутий в Україну. Його депортували з Маріуполя в РФ і там вручили повістку - він мав поповнити ряди армії РФ і воювати за окупантів, які зруйнували його рідне місто. Хлопець не розгубився і звернувся до президента Володимира Зеленського із проханням повернути його до України.

Депортація українських дітей

Зазначимо, що Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

Нагадаємо, у справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

У червні перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що Росія вивезла з України близько 19,5 тисяч дітей. Процес їх повернення складний та тривалий, оскільки росіяни відмовляються сприяти.

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