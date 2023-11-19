ua en ru
Вс, 19 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский поблагодарил Катара за помощь в возвращении Богдана Ермохина в Украину

Воскресенье 19 ноября 2023 21:20
UA EN RU
Зеленский поблагодарил Катара за помощь в возвращении Богдана Ермохина в Украину Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский поблагодарил представителей Катара за помощь в возвращении из России украинского подростка Богдана Ермохина.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в своем вечернем обращении.

По его словам, над возвращением подростка работала большая команда, как в Украине, так и на международном уровне.

"Хочу отдельно поблагодарить каждого, кто помогает возвращать в Украину детей с оккупированных территорий. Сегодня удалось вернуть Богдана Ермохина - парня, которого вывезли из Мариуполя в РФ. Много было попыток помочь. Я благодарю всю команду. Особенно я благодарен Катару за действенное посредничество и помощь ", – сказал Зеленский.

В то же время уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале опубликовал видео с подростком, который уже в Украине.

"В день рождения дарят флаг Украины и другие подарки! Однако украинец отметил, что лучший подарок для него – это быть дома", - написал Лубинец.

Возвращение Богдана Ермохина

Депортированный россиянами 17-летний украинец Богдан Ермохин 19 ноября был возвращен в Украину. Его депортировали из Мариуполя в РФ и там вручили повестку – он должен был пополнить ряды армии РФ и воевать за оккупантов, разрушивших его родной город. Парень не растерялся и обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть его в Украину.

Депортация украинских детей

Отметим, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

Напомним, по делу о депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

В июне первая леди Украины Елена Зеленская в интервью РБК-Украина заявила, что Россия вывезла из Украины около 19,5 тысячи детей. Процесс их возвращения сложен и продолжителен, поскольку россияне отказываются содействовать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Мариуполь Катар Война России против Украины
NEWS
Предприниматель хотел дать взятку командующему ОСУВ "Одесса". Его задержали с поличным
Предприниматель хотел дать взятку командующему ОСУВ "Одесса". Его задержали с поличным
DAILY
Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны