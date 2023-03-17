Історичне рішення. Гаага видала ордер на арешт Путіна: що чекає на диктатора

Міжнародний кримінальний суд (Гаага, Нідерланди) видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна. По суті, це означає, що на території інших країн його можуть затримати для приводу до суду, але Москва вже заявляє про нібито "юридичну нікчемність" ордера.

Ордер на Путіна

Як йдеться у прес-релізі МКС, видано ордери на арешт Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової. Попереднє рішення винесено у справі про депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій.

"Володимир Путін... імовірно несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації населення (дітей) та незаконного переміщення населення (дітей) з окупованих територій України на територію Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Суд стверджує, що злочини відбувалися щонайменше з 24 лютого 2022 року і є розумні підстави вважати, що російський президент несе за це індивідуальну кримінальну відповідальність. У тому числі тому, що не здатний забезпечити належний контроль над людьми, які чинили викрадення.

Львова-Бєлова, на думку суду, теж несе кримінальну відповідальність за ці злочини, вчинивши їх особисто чи разом із іншими особами. Зазначимо, раніше вона сама говорила про "усиновлення" хлопчика з Маріуполя, а в лютому дякувала за це Путіну.

МКС також зазначає, що в рамках безпеки розслідування ордери мають бути секретними. Проте до уваги прийнято те, що розголошення такої інформації може запобігти подальшій депортації українських дітей.

Примітно, що ордер видали напередодні візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до Москви. Де він, як очікується, може закликати Путіна вивести війська з України та завершити війну.

Що означає цей ордер?

Генеральний прокурор Андрій Костін пояснює, що тепер Путіна можуть заарештувати за межами Російської Федерації та передати до суду. За його словами, російський диктатор перебуває в офіційному статусі підозрюваного.

"Це історичне рішення для України та всієї системи міжнародного права. Світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Це лише початок довгого шляху до відновлення справедливості", - додав Костін.

Він також зазначив, що на сьогодні відомо про депортацію понад 16 000 дітей із Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Але реальна цифра може бути значно вищою.

Путіна можуть затримати у будь-якій країні?

Ні, оскільки рішення Міжнародного кримінального суду є обов'язковим до виконання в тих країнах, які ратифікували Римський статут. На сьогодні це майже вся Європа, Канада, Мексика, країни Південної Америки та більшість африканських країн.

На фото нижче зеленим позначено країни, які ратифікували статут; жовтим - підписали, але не ратифікували; помаранчевим - ратифікували, але відкликали підписи; червоним - не підписали та не ратифікували.

Фото: країни, де теоретично можуть затримати Путіна, позначені зеленим (wikimedia.org)

Таким чином, для Путіна залишаються відкритими Білорусь, Туреччина, Китай, Іран, майже всі країни Близького Сходу, південної та південно-східної Азії. Примітно, що США 2002 року відкликали свій підпис під Римським статутом.

Реакції із Росії

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що ордер на арешт Путіна не має значення.

"Росія не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду і зобов'язань щодо нього не несе. З цим органом Росія не співпрацює, а можливі "рецепти" на арешт, що виходять із Міжнародного суду, будуть для нас юридично нікчемні", - зазначила вона.

Дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова, на яку також видано ордер, назвала рішення МКС "оцінкою допомоги дітям, яких не залишають у зоні бойових дій". А члени Ради Федерації РФ вже пропонують видати "ордери на арешт" всіх суддів МКС. Крім того, вони наголошують, що юрисдикцію цього суду не визнає не лише Росія, а й низка інших країн-членів Ради безпеки ООН.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв опублікував посаду з емодзі туалетного паперу і заявив, що "немає необхідності пояснювати, де слід скористатися цим документом".

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков наголосив, що Москва не визнає юрисдикцію цього суду, а також вважає неприйнятною саму постановку питання.

Що кажуть в Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав рішення МКС.

"Колеса правосуддя обертаються: я вітаю рішення МКС видати ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової у зв'язку з насильницьким викраденням українських дітей", - написав він у Twitter.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що тепер Путіна зобов'язані заарештувати у 123 країнах світу. А спікер Верховної ради Руслан Стефанчук додав, що на російського президента арешт чекає скрізь "за межами його бункера".

Історична новина для України

Голова комітету Ради Денис Маслов у коментарі РБК-Україна заявив, що це історична новина у сфері міжнародної дипломатії.

"Це міжнародне правосуддя у дії. А загрожує це тим, що у 123 країнах, які ратифікували Римський статут, Путін та та інша особа, яка є обмудсменом у справах прав дітей, вони будуть затримані та доставлені до Гааги, до Міжнародного кримінального суду", - сказав він.

За його словами, імунітет більше не поширюється на Путіна, оскільки йдеться про воєнні злочини.

"Імунітет глав держав, урядів, міністрів закордонних справ не поширюється у питаннях воєнних злочинів, які розслідує МКС. Тому імунітет Путіна тут не діятиме", - зазначив нардеп.

Також Україна може розраховувати на те, що незабаром на Путіна видадуть й інші ордери щодо інших злочинів.

"Це справді історична новина і це справді делігітимізація Путіна по світу і, зрештою, в середині країни теж почнуться процеси. І ми отримаємо ордери щодо інших злочинів та інших осіб теж. 123 країни, які ратифікували Римський статут, якщо він там з'явиться, його затримають та доставлять до Гааги", - зазначив Маслов.

Ордер на Путіна - це лише початок

Заступник глави Офісу президента Андрій Смирнов у коментарі РБК-Україна заявив, що видача ордера - це лише початок, оскільки надалі Путіну та всім, хто до цього причетний, доведеться відповісти і за злочини агресії, геноциду та злочини проти людяності.

"Рішення МКС означає, що цивілізований світ прокидається, доктрина міжнародного права відновлює свою силу, а міжнародним злочинцям немає місця на карті цивілізованого світу. Це лише перший, але потужний юридичний удар, який світ завдає кривдникам миру та спокійного життя", - зазначив Смирнов.

Щодо імунітету, за словами Смирнова, сама його наявність не позбавляє відповідальності за злочини. Подібні рішення вже ухвалювалися щодо чинних президентів.

"Це стосувалося президента Судану Омара Башира та Муаммара Каддафі. І тоді теж МКС видавав ордери на арешти. Незважаючи на імунітети. У даному конкретному випадку мені складно назвати це рішення безпрецедентним, водночас ми його вітаємо і вважаємо це логічним кроком, правильним кроком. Жодний персональний імунітет не може бути гарантією для злочинців, щоб уникнути злочину, який вони скоюють", - додав він.

Чи є успішні прецеденти?

У світовій практиці небагато успішних прикладів через той самий імунітет, який захищає їх від правосуддя інших країн. На сьогодні єдиним по-справжньому успішним кейсом є засудження колишнього президента Ліберії Чарльза Тейлора.

Його звинуватили у військових злочинах та злочинах проти людяності в період громадянської війни у сусідній Сьєрра-Леоне у 1991-2002 роках. Вирок виносив спеціально створений трибунал на основі угоди між ООН та владою Сьєрра-Леоне. Ордер на арешт Тейлора видали 2003 року, але потрапив він до Гааги лише 2006-го. На той час він втратив владу і переховувався в Нігерії. У результаті судовий процес тривав шість років.

У 2008 році МКС видав ордер на арешт президента Судану Омара аль-Башира за звинуваченнями у геноциді. Однак той ще протягом 11 років залишався на чолі країни і навіть час від часу їздив за кордон. Після повалення у 2019 році він перебуває у суданській в'язниці і його не видають Гаазі.

У червні 2011 року було видано ордер на арешт лівійського лідера Муаммара Каддафі. На той час у країні йшла громадянська війна між його прихильниками та опозицією. Каддафі не потрапив на лаву підсудних, оскільки у жовтні 2011-го був спійманий і страчений повстанцями.