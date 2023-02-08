Зеленський подякував Джонсону за підтримку: "Об’єднав інших, коли це здавалося неможливим"

Президент Володимир Зеленський подякував колишнього прем’єр-міністра країни Борису Джонсону за його підтримку у перші дні російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського перед британським парламентом.

"Лондон підтримав Київ з першого дня, починаючи з перших секунд і хвилин війни... простягнув руку допомоги, коли світ ще не зрозумів, як реагувати", - сказав він.

Зеленський подякував Джонсону за те, що він змусив інші країни підтримати Україну: "Борисе, ти об’єднав інших, коли це здавалося абсолютно неможливим. Дякую".

Він також зазначив, що депутати "тоді продемонстрували мужність і характер - сильний британський характер".

Український лідер додав, що країни працювали разом протягом своєї історії, щоб "насолоджуватися миром" та додав: "Ми з вами і все людство досягли одного результату - зло програло. Ми завжди будемо протистояти злу - це лежить в основі наших і ваших традицій".

Зеленський сказав, що зло повертається знову, але все ж "ми знаємо, що свобода переможе, ми знаємо, що Росія програє, і ми справді знаємо, що перемога змінить світ, і це будуть зміни, яких світ давно потребував".

За його словами, коли Україна виграє війну, будь-який майбутній агресор і диктатор знатиме, з чим їм доведеться зіткнутися - "будь-який агресор програє".

Нагадаємо, що Зеленський прибув з візитом до Британії. Президент вже Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком та обговорив реалізацію формули миру, вступ України до ЄС та низку інших питань.

У нього також запланована зустріч з королем країни Чарльзом ІІІ.

Усі подробиці візиту президента читайте в матеріалі РБК-Україна.

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