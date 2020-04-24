Зеленский подписал закон об изменениях в регламент Верховной рады

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Документом определен порядок рассмотрения на пленарном заседании парламента законопроектов во втором чтении по особой процедуре

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в регламент Верховной рады Украины по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, в случае представления к законопроекту, который готовится ко второму чтению (кроме проекта кодекса, рассматриваемому Радой по специальной процедуре), предложений, поправок в количестве, в пять раз или более превышает количество статей проекта первичного законодательного акта или количество пунктов проекта о внесении изменений в первичных законодательных актов, но не менее 500 предложений, поправок, такой законопроект может рассматриваться по особой процедуре.

Особая процедура применяется по предложению, подписанному не менее чем одной третью нардепов от конституционного состава ВР, поддержанной решением парламента, принятым на пленарном заседании большинством голосов нардепов от конституционного состава Верховной рады, при условии предоставления народным депутатам сравнительной таблицы и сопроводительных документов к ней.

В случае принятия Радой решения о применении особой процедуры в двухдневный срок со дня принятия такого решения каждая депутатская фракция (депутатская группа) вправе определить не более пяти предложений, поправок, не учтенных главным комитетом, на которых она настаивает, и отправить на адрес главного комитета письмо с указанием номеров и инициаторов таких предложений, поправок в сравнительной таблице законопроекта, подготовленного ко второму чтению.

Главный комитет в двухдневный срок обобщает предложения и поправки и готовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении, к которой включает также все учтены главным комитетом предложения, поправки.

Также документом определен порядок рассмотрения на пленарном заседании парламента законопроектов во втором чтении по особой процедуре.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, Рада поддержала во втором чтении законопроект №1043 "О внесении изменений в регламент Верховной рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры", за что проголосовали 242 нардепа.

Ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что изменения в регламент позволят принять закон о банках.

Кроме того, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщал, что на внеочередном заседании Рада сможет принять изменения в регламент. По его словам, изменения в регламент помогут Совету бороться с "поправочным спамом".