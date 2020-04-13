На внеочередном заседании Рада сможет принять изменения в регламенте

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

По словам Александра Корниенко, мины в регламент помогут Совету бороться с "поправочным спамом"

На внеочередном заседании Верховная рада Украины сможет принять изменения в регламент. Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, изменения в регламент помогут Совету бороться с "поправочным спамом".

"К вечеру будет окончательно редакция выписана. Если завтра до полудня у нас будет понимание поддержки этого законопроекта, то в среду мы будем выходить на внеочередное заседание и его принимать. Там дискутируется, сколько фракция (сможет подать поправок - ред.), сколько депутат. К вечеру мы найдем модель, которая наиболее компромиссная... Надо взвешенно подойти, чтобы мы могли и бороться с поправочным спамом, и принимать законы", - заявил Корниенко.

Напомним, по словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, внеочередное заседание Совета может состояться уже в эту среду, 15 апреля. При этом он добавил, что на внеочередном заседании могут быть рассмотрены кадровые вопросы.

Кроме того, в конце марта Рада приняла в первом чтении законопроект относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Этот документ должен исключить возвращение национализированного "Приватбанка" олигарху Игорю Коломойскому.