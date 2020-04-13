ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На внеочередном заседании Рада сможет принять изменения в регламенте

Новости » Политика     13.04.2020 - 18:53
На внеочередном заседании Рада сможет принять изменения в регламенте
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

По словам Александра Корниенко, мины в регламент помогут Совету бороться с "поправочным спамом"

На внеочередном заседании Верховная рада Украины сможет принять изменения в регламент. Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, изменения в регламент помогут Совету бороться с "поправочным спамом".

"К вечеру будет окончательно редакция выписана. Если завтра до полудня у нас будет понимание поддержки этого законопроекта, то в среду мы будем выходить на внеочередное заседание и его принимать. Там дискутируется, сколько фракция (сможет подать поправок - ред.), сколько депутат. К вечеру мы найдем модель, которая наиболее компромиссная... Надо взвешенно подойти, чтобы мы могли и бороться с поправочным спамом, и принимать законы", - заявил Корниенко.

Напомним, по словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, внеочередное заседание Совета может состояться уже в эту среду, 15 апреля. При этом он добавил, что на внеочередном заседании могут быть рассмотрены кадровые вопросы.

Кроме того, в конце марта Рада приняла в первом чтении законопроект относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Этот документ должен исключить возвращение национализированного "Приватбанка" олигарху Игорю Коломойскому.

На заседании СН обсудят сценарии ускорения рассмотрения закона о банках В среду может состояться внеочередное заседание Рады, - Арахамия
Новости Украины Верховная Радавнеочередное заседание
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь