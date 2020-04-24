ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада разблокировала подписание изменений в регламент по лимиту правок

Новости » Политика     24.04.2020 - 13:40
Рада разблокировала подписание изменений в регламент по лимиту правок
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламентарии не поддержали четыре постановления об отмене закона

Верховная рада Украины разблокировала подписание изменений в регламент по борьбе с "поправочным спамом". Данный закон необходим для принятия закона о банках во втором чтении, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, парламентарии отказались поддержать постановления №1043-П - 1043-П2 "Об отмене результатов голосования Верховной рады Украины от 16.04.2020 года о принятии в целом как закона проекта закона "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры" №1043".

Теперь подписание разблокировано для главы парламента Дмитрия Разумкова и соответственно для президента Владимира Зеленского.

Напомним, в Раде были зарегистрированы четыре проекта постановлений об отмене изменений в регламент.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №1043 "О внесении изменений в регламент Верховной рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры", за что проголосовали 242 нардепа.

Рада сегодня соберется на внеочередное заседание: что рассмотрят нардепы Рада может рассмотреть назначение Саакашвили на следующей неделе
Новости Украины Верховная Радарегламент
News
On Top