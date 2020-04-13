Изменения в регламенте позволят принять "антиколомойский" закон

Фото: Евгения Кравчук (facebook.com yevheniya.khudzik)

На фракции депутаты обсудили вопрос о недопущении "парламентского терроризма"

Изменения в регламенте позволят принять закон о банках. Об этом в Facebook сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, сегодня на фракции депутаты обсудили вопрос о недопущении "парламентского терроризма".

"Вопрос сложный, потому что с одной стороны внесение поправок и предложений - это право каждого народного депутата и это хороший способ сделать законопроект лучше. Но другое дело, когда это делаются для того, чтобы сделать хуже не так нам, как всей стране, которой будет еще труднее без международной поддержки", - отметила Кравчук.

Поэтому, как сообщила нардеп, в среду будут приняты изменения в регламент, которые позволят рассмотреть 16 тыс. правок к банковскому закону.

Напомним, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщал, что на внеочередном заседании Рада сможет принять изменения в регламенте. По его словам, изменения в регламент помогут Совету бороться с "поправочным спамом".

Кроме того, по словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, внеочередное заседание Рады может состояться уже в эту среду, 15 апреля. При этом он добавил, что на внеочередном заседании могут быть рассмотрены кадровые вопросы.