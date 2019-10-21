Зеленский подписал закон для борьбы с рейдерством

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документом предусматривается одновременность совершения нотариального действия и госрегистрации прав

Президент Владимир Зеленский 21 октября подписал законопроект №1056-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите права собственности", который направлен на борьбу с рейдерством. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента. Документ ранее подписал глава Верховной рады Дмитрий Разумков.

Документом устраняются основные юридические пробелы, которые создают проблемы владельцам недвижимости и бизнеса.

Основные его положения предусматривают:

прекращение деятельности аккредитованных субъектов;

введение обязательности нотариального удостоверения договоров об отчуждении корпоративных прав;

внедрение принципа одновременности совершения нотариального действия и государственной регистрации прав;

повышение ответственности за нарушение соответствующих регистрационных процедур.

Напомним, Верховная рада Украины 3 октября одобрила во втором чтении законопроект №1056-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите права собственности", который направлен на борьбу с рейдерством. За документ проголосовали 284 нардепа. Данный закон в первом чтении Рада одобрила 12 сентября.

В начале сентября Кабинет министров Украины усилил борьбу с рейдерством в сфере государственной регистрации.

Как писало РБК-Украина ранее, Зеленский подписал указ "О мерах по противодействию рейдерству". Отмечалось, что в документе содержится набор инструментов, которые обеспечат надлежащую защиту предпринимателей и противодействие лишению их имущественных прав.