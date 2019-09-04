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Правительство усилило борьбу с рейдерством в сфере госрегистрации

Новости » Политика    04.09.2019 - 16:01
Правительство усилило борьбу с рейдерством в сфере госрегистрации
Фото: министр юстиции Денис Малюська (kmu.gov.ua)

Жалобу на рейдерство в сфере госрегистрации можно будет подать онлайн

Кабинет министров Украины усилил борьбу с рейдерством в сфере государственной регистрации. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, правительство приняло решение, которое поможет противодействовать рейдерству в сфере государственной регистрации.

"Мы превращаем комиссию по рассмотрению жалоб в сфере регистрации в эффективный инструмент борьбы с рейдерством. Во-первых, жалобу в комиссию можно будет подать онлайн, это проще и снизит количество ошибок при подаче. Второе, все выводы комиссии будут публиковаться онлайн немедленно после подписания такому выводу, это обеспечит единую практику рассмотрения для всех и прозрачность", - отметил он.

Он также добавил, что правительство меняет принципы работы комиссии, чтобы к ней могли приобщиться высококвалифицированные юристы из частного сектора.

Напомним, на этой неделе Кабмин сообщил о первых победах в борьбе с рейдерством. В частности, новое правительство открыло данные о юридических лицах, и они начали публиковаться ежедневно, а не еженедельно.

Отметим, до этого президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Верховной раде заявил, что борьба с рейдерством является приоритетным для правительства.

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