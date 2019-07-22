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Зеленский подписал указ о противодействии рейдерству

Новости » Политика    22.07.2019 - 16:36
Зеленский подписал указ о противодействии рейдерству
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В указе предусмотрены изменения программного обеспечения госреестров

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О мерах по противодействию рейдерству". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как сообщается, в документе содержится набор инструментов, которые обеспечат надлежащую защиту предпринимателей и противодействие лишению их имущественных прав.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Алексея Гончарука, в указе предусмотрены разработка и принятие законопроекта, который позволит устранить пробелы в законодательстве, позволяющие уничтожать бизнес. В частности, предусматриваются изменения в программное обеспечение госреестров.

"Среди ключевых технологических изменений - автоматический мониторинг рисковых транзакций с последующим подтверждением/остановкой регистрационных действий, создание бэк-офиса, что будет пересматривать транзакции с повышенным риском, фото- и видеофиксация участников транзакций; введение дополнительного подтверждения осуществления регистрационных операций (например, SMS-пароль или MobileID) и дополнительной авторизации участников транзакции (например, ЭЦП)", - отметили в Офисе президента

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сменил персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. В обновленный состав Нацсовета вошли первый заместитель главы СБУ Иван Баканов и председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

 

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