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Рада приняла за основу закон для борьбы с рейдерством

Новости » Политика    12.09.2019 - 16:44
Рада приняла за основу закон для борьбы с рейдерством
Иллюстративное фото (adminposluga.lis.lurenet.ua)

Документом предлагается ввести принцип одновременности совершения нотариального действия и госрегистрации прав

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1056 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите права собственности", который направлен на борьбу с рейдерством. За документ проголосовали 327 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

ВР поддержала сокращенную процедуру подготовки проекта закона ко второму чтению.

Законопроект предусматривает устранение основных юридических пробелов, которые создают проблемы владельцам недвижимости и бизнеса.

Основные положения законопроекта предусматривают:

  • прекращение деятельности аккредитованных субъектов;
  • введение обязательности нотариального удостоверения договоров об отчуждении корпоративных прав;
  • внедрение принципа одновременности совершения нотариального действия и государственной регистрации прав;
  • повышение ответственности за нарушение соответствующих регистрационных процедур.

Напомним, в начале сентября Кабинет министров Украины усилил борьбу с рейдерством в сфере государственной регистрации.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О мерах по противодействию рейдерству". Отмечалось, что в документе содержится набор инструментов, которые обеспечат надлежащую защиту предпринимателей и противодействие лишению их имущественных прав.

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