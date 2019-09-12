Рада приняла за основу закон для борьбы с рейдерством

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Документом предлагается ввести принцип одновременности совершения нотариального действия и госрегистрации прав

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1056 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите права собственности", который направлен на борьбу с рейдерством. За документ проголосовали 327 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

ВР поддержала сокращенную процедуру подготовки проекта закона ко второму чтению.

Законопроект предусматривает устранение основных юридических пробелов, которые создают проблемы владельцам недвижимости и бизнеса.

Основные положения законопроекта предусматривают:

прекращение деятельности аккредитованных субъектов;

введение обязательности нотариального удостоверения договоров об отчуждении корпоративных прав;

внедрение принципа одновременности совершения нотариального действия и государственной регистрации прав;

повышение ответственности за нарушение соответствующих регистрационных процедур.

Напомним, в начале сентября Кабинет министров Украины усилил борьбу с рейдерством в сфере государственной регистрации.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О мерах по противодействию рейдерству". Отмечалось, что в документе содержится набор инструментов, которые обеспечат надлежащую защиту предпринимателей и противодействие лишению их имущественных прав.