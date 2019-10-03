Рада одобрила закон для борьбы с рейдерством

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документом вводится принцип одновременности совершения нотариального действия и госрегистрации прав

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №1056-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите права собственности", который направлен на борьбу с рейдерством. За документ проголосовали 284 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

Документом устраняются основные юридические пробелы, которые создают проблемы владельцам недвижимости и бизнеса.

Основные положения законопроекта предусматривают:

прекращение деятельности аккредитованных субъектов;

введение обязательности нотариального удостоверения договоров об отчуждении корпоративных прав;

внедрение принципа одновременности совершения нотариального действия и государственной регистрации прав;

повышение ответственности за нарушение соответствующих регистрационных процедур.

Напомним, данный закон в первом чтении Рада одобрила 12 сентября.

В начале сентября Кабинет министров Украины усилил борьбу с рейдерством в сфере государственной регистрации.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О мерах по противодействию рейдерству". Отмечалось, что в документе содержится набор инструментов, которые обеспечат надлежащую защиту предпринимателей и противодействие лишению их имущественных прав.