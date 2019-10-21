Зеленський підписав закон для боротьби з рейдерством

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документом передбачається одночасність вчинення нотаріальної дії та держреєстрації прав

Президент Володимир Зеленський 21 жовтня підписав законопроект №1056-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності", який спрямований на боротьбу з рейдерством. Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента. Документ раніше підписав глава Верховної ради Дмитро Разумков.

Документом усуваються основні юридичні прогалини, які створюють проблеми власникам нерухомості та бізнесу.

Основні його положення передбачають:

припинення діяльності акредитованих суб'єктів;

введення обов'язковості нотаріального посвідчення договорів про відчуження корпоративних прав;

впровадження принципу одночасності вчинення нотаріальної дії і державної реєстрації прав;

підвищення відповідальності за порушення відповідних реєстраційних процедур.

Нагадаємо, Верховна рада України 3 жовтня схвалила в другому читанні законопроект №1056-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності", який спрямований на боротьбу з рейдерством. За документ проголосували 284 нардепа. Даний закон у першому читанні Рада схвалила 12 вересня.

На початку вересня Кабінет міністрів України посилив боротьбу з рейдерством у сфері державної реєстрації.

Як писало РБК-Україна раніше, Зеленський підписав указ "Про заходи щодо протидії рейдерству". Зазначалося, що в документі міститься набір інструментів, які забезпечать належний захист підприємців і протидію позбавлення їх майнових прав.