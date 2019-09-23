Зеленский подписал ратификацию протокола с Турцией по налогообложению

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ранее проект закона подписал спикер Верховной рады Разумков

Глава государства Владимир Зеленский подписал законопроект №0005 "О ратификации протокола между правительством Украины и правительством Турецкой республики о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Турецкой республики об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений по поводу налогов на доходы и имущество". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.

Необходимость заключения протокола объясняется тем, что в процессе переговоров с турецкой стороной были согласованы изменения, которые необходимо внести в соглашение с Турцией об избежании двойного налогообложения.

Напомним, парламент 18 сентября поддержал ратификацию протокола с Турцией. За это проголосовали 320 нардепов.

Как писало РБК-Украина, Рада поддержала за основу и в целом законопроект №0004 о ратификации протокола со Швейцарией о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения. Проект закона в понедельник, 23 сентября, подписал глава государства Владимир Зеленский.