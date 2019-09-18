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Рада ратифицировала протокол с Турцией об избежании двойного налогообложения

Новости » Экономика    18.09.2019 - 14:41
Рада ратифицировала протокол с Турцией об избежании двойного налогообложения
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

За ратификацию проголосовали 320 нардепов

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №0005 "О ратификации протокола между правительством Украины и правительством Турецкой республики о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Турецкой республики об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений по поводу налогов на доходы и имущество", передает корреспондент РБК-Украина.

За ратификацию проголосовали 320 парламентариев.

В виду того, что протокол вводит порядок налогообложения, отличный от предусмотренного действующим законодательством Украины, он подлежит ратификации Радой.

"Необходимость заключения этого протокола объясняется тем, что в процессе переговоров с турецкой стороной были согласованы изменения, которые необходимо внести в Соглашение между правительством Украины и правительством Турецкой республики об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений по поводу налогов на доходы и имущество", - указано в пояснительной записке.

Так, субъектами выполнения протокола является Министерство финансов Украины и Государственная налоговая служба Украины.

Напомним, Рада поддержала за основу и в целом законопроект №0004 о ратификации протокола между правительством Украины и Швейцарским Федеральным Советом о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и протокол к ней.

Как писало РБК-Украина ранее, в январе Украина и Швейцария подписали протокол об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Отмечалось, что это создает благоприятные условия для инвесторов Украины и Швейцарии.

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