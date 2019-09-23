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Зеленский одобрил ратификацию протокола со Швейцарией по двойному налогообложению

Новости » Политика    23.09.2019 - 15:29
Зеленский одобрил ратификацию протокола со Швейцарией по двойному налогообложению
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Теперь протокол со Швейцарией об избежании двойного налогообложения может вступить в силу

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №0004 "О ратификации протокола между правительством Украины и Швейцарским Федеральным Советом о внесении изменений в конвенцию между правительством Украины и Швейцарским Федеральным Советом об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и протокол к ней, совершенных в г. Киеве 30 октября 2000 года". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.

Зеленский одобрил ратификацию протокола со Швейцарией по двойному налогообложению

Отметим, от ратификации Рады зависит вступление в силу протокола и, соответственно, внесение изменений в конвенцию со Швейцарией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и протокол к ней.

Напомним, ранее Рада ратифицировала соответствующий прокотол со Швейцарией.

Как писало РБК-Украина ранее, в январе Украина и Швейцария подписали протокол об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Отмечалось, что это создает благоприятные условия для инвесторов Украины и Швейцарии.

Добавим, в октябре 2017 года Украина и Швейцария договорились внести изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений.

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