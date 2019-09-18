Рада ратифицировала протокол со Швейцарией об избежании двойного налогообложения

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Протокол сможет вступить в силу после ратификации Радой

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №0004 "О ратификации протокола между правительством Украины и Швейцарским Федеральным Советом о внесении изменений в конвенцию между правительством Украины и Швейцарским Федеральным Советом об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и протокол к ней , совершенных в г. Киеве 30 октября 2000 года", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 307 парламентариев.

Так, от принятия закона зависит вступление в силу протокола и, соответственно, внесение изменений в конвенцию со Швейцарией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и протокол к ней.

Напомним, в январе Украина и Швейцария подписали протокол об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Отмечалось, что это создает благоприятные условия для инвесторов Украины и Швейцарии.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре 2017 года Украина и Швейцария договорились внести изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений.

Добавим также, в 2017 году Украина и Швейцария скоординировали работу ведомств обеих стран, работающих над возвратом активов экс-президента Украины Виктора Януковича, замороженных в швейцарских банках.