ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада ратифицировала протокол со Швейцарией об избежании двойного налогообложения

Новости » Экономика    18.09.2019 - 12:53
Рада ратифицировала протокол со Швейцарией об избежании двойного налогообложения
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Протокол сможет вступить в силу после ратификации Радой

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №0004 "О ратификации протокола между правительством Украины и Швейцарским Федеральным Советом о внесении изменений в конвенцию между правительством Украины и Швейцарским Федеральным Советом об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и протокол к ней , совершенных в г. Киеве 30 октября 2000 года", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 307 парламентариев.

Так, от принятия закона зависит вступление в силу протокола и, соответственно, внесение изменений в конвенцию со Швейцарией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и протокол к ней.

Напомним, в январе Украина и Швейцария подписали протокол об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Отмечалось, что это создает благоприятные условия для инвесторов Украины и Швейцарии.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре 2017 года Украина и Швейцария договорились внести изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений.

Добавим также, в 2017 году Украина и Швейцария скоординировали работу ведомств обеих стран, работающих над возвратом активов экс-президента Украины Виктора Януковича, замороженных в швейцарских банках.

В Раде ожидают подписания изменений в закон о ВАКС в ближайшие дни Рада отменила лицензии операторам телекоммуникаций
Новости Украины Верховная РадаНалоги
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь