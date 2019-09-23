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Зеленський підписав ратифікацію протоколу з Туреччиною по оподаткуванню

Новини » Політика    23.09.2019 - 15:48
Зеленський підписав ратифікацію протоколу з Туреччиною по оподаткуванню
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Раніше проект закону підписав спікер Верховної ради Разумков

Глава держави Володимир Зеленський підписав законопроект №0005 "Про ратифікацію протоколу між урядом України та урядом Турецької республіки про внесення змін до угоди між урядом України та урядом Турецької республіки про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і майно". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - закон підписаний, повернутий з підписом від президента.

Зеленський підписав ратифікацію протоколу з Туреччиною по оподаткуванню

Необхідність укладення протоколу пояснюється тим, що в процесі переговорів з турецькою стороною були узгоджені зміни, які необхідно внести в угоду з Туреччиною про уникнення подвійного оподаткування.

Нагадаємо, парламент 18 вересня підтримав ратифікацію протоколу з Туреччиною. За це проголосували 320 нардепів.

Як писало РБК-Україна, Рада підтримала за основу та в цілому законопроект №0004 про ратифікацію протоколу зі Швейцарією про внесення змін до конвенцію про уникнення подвійного оподаткування. Проект закону в понеділок, 23 вересня, підписав глава держави Володимир Зеленський.

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