Президент Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс, принятый с учетом его предложений. Соответствующая информация указана в карточке законопроакту №0978 на сайте Верховной Рады, передает РБК-Украина.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями главы государства Владимира Зеленского, за него проголосовали 330 нардепов.

Документ предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками. Избиратели будут голосовать не только за партию, а за конкретного кандидата в списке партии.

Как писало РБК-Украина, в ВР анонсировали доработку Избирательного кодекса в феврале 2020 года. "В рамках рабочей группы была достигнута договоренность собраться в феврале 2020 года, возможно, в более широком составе, и доработать данный Кодекс, чтобы он стал лучше и эффективнее", - отмечалось в сообщении парламента.

Кроме того, отмечалось, что Избирательный кодекс продолжат дорабатывать в течение следующего года.

Председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что в Избирательном кодексе пропишут усиление гендерного равенства в Раде.

РБК-Украина также писало, что первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что форма нового избирательного бюллетеня будет корректироваться.