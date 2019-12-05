Фото: Александр Качура (из открытых источников)

Ранее Рада отложила рассмотрение кодекса

Избирательный кодекс продолжат дорабатывать в течение следующего года. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура, передает корреспондент РБК-Украина

По его словам, после того, как Верховная рада поддержит 17 предложений президента относительно нового избирательного кодекса по открытым спискам, депутаты планируют дорабатывать в течение следующего года.

"Он становится лучше, но не становится идеальным. Идеальным мы его сделаем в следующем году.... Мы как народные депутаты будем дорабатывать кодекса с начала нового года те пункты, о которых нам также сказала экспертная среда. Ведь президент также отметил, что этот перечень из 17 пунктов не является исчерпывающим. В избирательном кодексе много других коллизий, которые тоже нужно устранить и подчистить", - заявил Качура.

В частности, доработают раздел избирательного кодекса, что касается местных выборов

"Там "черт ногу сломит", в том что выписано. Надо еще дорабатывать эту книгу относительно местных выборов. ... Кодекс состоит из нескольких книг: общие национальные выборы, местные выборы. Даже книги они между собой не сбалансированы. Мы хотим, чтобы избирательный кодекс в части национальных выборов работал со следующего года, а местные работали через год...", - добавил Качура.

Напомним, ранее Рада отложила рассмотрение Избирательного кодекса с предложениями президента Владимира Зеленского. При этом спикер парламента Дмитрий Разумков не уточнил, когда состоится рассмотрение. Вопрос рассмотрения кодекса стоял первым в повестке дня.