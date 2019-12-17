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В Раде анонсировали доработку Избирательного кодекса в 2020

Новости » Политика     17.12.2019 - 18:09
В Раде анонсировали доработку Избирательного кодекса в 2020
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рабочая группа по доработке кодекса планирует собраться в феврале следующего года

В Верховной раде Украины анонсировали доработку Избирательного кодекса в феврале 2020 года. Об этом сообщает информационное управление Рады.

Так, по словам замглавы комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Алины Загоруйко, подготовительная группа по рассмотрению Избирательного кодекса с предложениями президента Владимира Зеленского наработала "консенсусную версию, которая нашла поддержку во всех фракциях Верховной рады".

"При обсуждении законопроекта народные депутаты отметили, что состоялась очень конструктивная работа над законопроектом и "данный Избирательный кодекс не идеален, в нем есть вещи, которые надо исправлять", однако большинство вопросов были обсуждены и учтены. В рамках рабочей группы была достигнута договоренность собраться в феврале 2020 года, возможно, в более широком составе, и доработать данный Кодекс, чтобы он стал лучше и эффективнее", - указано в сообщении Рады.

Напомним, комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует ВР принять Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского.

Как писало РБК-Украина ранее, подкомитет по вопросам выборов завершил подготовку Избирательного кодекса с учетом предложений главы государства.

Так, представитель президента в ВР Руслан Стефанчук заявил, что парламент рассмотрит Избирательный кодекс на этой пленарной неделе.

Добавим, в начале декабря нардепы отложили рассмотрение Избирательного кодекса с предложениями президента Владимира Зеленского.

Фракции Рады проведут заседание по работе парламента в среду Раде рекомендуют принять Избирательный кодекс с предложениями президента
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