Президент Володимир Зеленський підписав Виборчий кодекс, прийнятий з урахуванням його пропозицій. Відповідна інформація вказана у картці законопроакту №0978 на сайті Верховної Ради, передає РБК-Україна.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада прийняла Виборчий кодекс з пропозиціями глави держави Володимира Зеленського, за нього проголосували 330 нардепів.

Документ передбачає пропорційну виборчу систему з відкритими регіональними списками. Виборці голосуватимуть не лише за партію, а за конкретного кандидата в списку партії.

Як писало РБК-Україна, в ВР анонсували доопрацювання Виборчого кодексу в лютому 2020 року. "У рамках робочої групи було досягнуто домовленості зібратися у лютому 2020 року, можливо, в ширшому складі, і доопрацювати даний Кодекс, щоб він став краще і ефективніше", - зазначалося у повідомленні парламенту.

Крім того, зазначалося, що Виборчий кодекс продовжать допрацьовувати протягом наступного року.

Голова ВР Дмитро Разумков заявив, що у Виборчому кодексі пропишуть посилення гендерної рівності в Раді.

РБК-Україна також писало, що перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що форма нового виборчого бюлетеня буде коригуватися.