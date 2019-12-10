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В Избирательном кодексе отражено усиление гендерного равенства в Раде, - Разумков

Новости » Политика     10.12.2019 - 13:08
В Избирательном кодексе отражено усиление гендерного равенства в Раде, - Разумков
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Разумкова, Рада сделала стремительный рывок по обеспечению гендерного равенства среди нардепов

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в Избирательном кодексе пропишут усиление гендерного равенства в Раде. Об этом он сказал в ходе третьего Украинского женского конгресса, передает пресс-служба ВР.

Спикер парламента заявил, что Рада 9 созыва уже сделала стремительный рывок по обеспечению гендерного равенства среди народных депутатов.

"В прошлом созыве было только 12% женщин. Сейчас мы видим зеркальную цифру - 21%. Это серьезный показатель, но уверен, что в целом в политике женщин еще больше... Около 20% комитетов сейчас возглавляют женщины, и мы видим прямую корреляцию с общим количеством коллег-депутаток", - отметил Разумков.

Он добавил, что парламент пытается обеспечивать равные возможности для женщин и мужчин.

"Председатель парламента также отметил, что тенденции к усилению гендерного равенства будут отражены в Избирательном кодексе, который был направлен президентом на доработку. По его словам, есть также ряд других законодательных актов, в которых необходимо закрепить позицию равного представительства", - говорится в сообщении.

Спикер Рады отметил, что необходимо "прийти по крайней мере к показателю "40 на 60" в соотношении мужчин и женщин в ВР.

Напомним, в ВР создадут рабочую группу, чтобы привести в соответствие предложения президента и конечный текст Избирательного кодекса. Так, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что возможная дата рассмотрения кодекса - 17 декабря.

Как писало РБК-Украина, парламент отложил рассмотрение Избирательного кодекса.

Так, замглавы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура рассказал, что новый Избирательный кодекс с замечаниями президента будет принят до конца 2019 года.

Также РБК-Украина писало, что из избирательного кодекса удалена возможность снятия кандидатов с выборов письмом СБУ, о чем ранее просили в Офисе президента. Теперь такие решения будет принимать суд.

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