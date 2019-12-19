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Рада одобрила Избирательный кодекс с предложениями президента

Новости » Политика     19.12.2019 - 13:44
Рада одобрила Избирательный кодекс с предложениями президента
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

За документ проголосовали 330 нардепов

Верховная рада Украины приняла Избирательный кодекс с предложениями главы государства Владимира Зеленского, передает корреспондент РБК-Украина.

Документ поддержали 330 нардепов.

В частности, документ предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками. Избиратели будут голосовать не только за партию, а за конкретного кандидата в списке партии.

"Открытые партийные списки во многом схожи с мажоритаркой. И если ты сильный, качественный мажоритарщик, то для тебя Избирательный кодекс не будет смертельным. А может быть, даже наоборот, он где-то поможет", - подчеркивал спикер ВР Дмитрий Разумков, комментируя доработанный Избирательный кодекс.

Отметим, из текста кодекса убрали возможность снятия кандидата с предвыборной гонки после того, как правоохранительный орган после проверки кандидата направляет информацию о нем в Центральную избирательную комиссию. В частности, речь идет о сообщениях относительно фактов нарушения кандидатом закона.

Напомним, комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной раде принять Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского.

Как писало РБК-Украина, в ВР анонсировали доработку Избирательного кодекса в феврале 2020 года. "В рамках рабочей группы была достигнута договоренность собраться в феврале 2020 года, возможно, в более широком составе, и доработать данный Кодекс, чтобы он стал лучше и эффективнее", - отмечалось в сообщении парламента.

Кроме того, отмечалось, что Избирательный кодекс продолжат дорабатывать в течение следующего года.

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