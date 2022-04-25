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Зеленский поблагодарил Байдена и народ США за поддержку Украины

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Понедельник 25 апреля 2022 01:24
Зеленский поблагодарил Байдена и народ США за поддержку Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку Украины. Он также выразил благодарность американцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Twitter.

"Позади два месяца героического всенародного сопротивления агрессии со стороны РФ. Благодарен президенту США Джо Байдену и всему народу США за лидерство в поддержке Украины. Сегодня украинский народ - единственный и сильный, а дружба и партнерство - крепки как никогда!" - отметил глава государства.

Напомним, Зеленский заявил, что армию Российской Федерации необходимо признать террористической организацией.

Ранее Зеленский исключил возможность применения Украиной ядерного оружия.

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