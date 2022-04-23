"Мы адекватные люди": Зеленский исключил возможность применения Украиной ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность применения ядерного оружия, если бы оно было у страны. Глава государства подчеркнул, что украинцы адекватные люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского .

"Если бы у нас было ядерное оружие - Украина его никогда бы не использовала. Мы адекватные люди", - сказал Зеленский.

По его словам, любого руководителя страны, который бы "потянулся бы пальчиком" к "ядерной кнопке", снесло бы украинское общество. Глава государства добавил, что побежал бы первым.

"Но будь у нас ядерное оружие, риски войны со стороны России были бы минимизированы", - подчеркнул он.