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Зеленський подякував Байдену і народу США за підтримку України

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Понеділок 25 квітня 2022 01:24
Зеленський подякував Байдену і народу США за підтримку України Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за підтримку України. Він також висловив подяку американцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Twitter.

"Позаду два місяці героїчного всенародного опору агресії з боку РФ. Вдячний президенту США Джо Байдену і всьому народу США за лідерство в підтримці України. Сьогодні український народ - єдиний і сильний, а дружба і партнерство - міцні як ніколи!" - зазначив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що армію Російської Федерації необхідно визнати терористичною організацією.

Раніше Зеленський виключив можливість застосування Україною ядерної зброї.

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