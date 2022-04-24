Армию РФ необходимо признать террористической организацией, - Зеленский

"Россия уже выстреляла по Украине большую часть своего ракетного арсенала. Конечно, у них еще остаются ракеты. Конечно, они могут продолжать ракетный террор против нашей страны. Но то, что они уже наделали, это достаточный довод для мира, чтобы признать Россию спонсором терроризма, а российскую армию террористической организацией", - заявил президент Украины.

Зеленский также отметил, что Украина настаивает на этом в переговорах с нашими партнерами. Альтернативы такому признанию просто нет. Российское государство стало террористом, и за это, по мнению президента, оно должно понести наказание.