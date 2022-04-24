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Армию РФ необходимо признать террористической организацией, - Зеленский

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Киев, Воскресенье 24 апреля 2022 00:23
Армию РФ необходимо признать террористической организацией, - Зеленский Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россию необходимо признать спонсором терроризма, а ее армию – террористической организацией. Это признание является предметом диалога с иностранными партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

"Россия уже выстреляла по Украине большую часть своего ракетного арсенала. Конечно, у них еще остаются ракеты. Конечно, они могут продолжать ракетный террор против нашей страны. Но то, что они уже наделали, это достаточный довод для мира, чтобы признать Россию спонсором терроризма, а российскую армию террористической организацией", - заявил президент Украины.

Зеленский также отметил, что Украина настаивает на этом в переговорах с нашими партнерами. Альтернативы такому признанию просто нет. Российское государство стало террористом, и за это, по мнению президента, оно должно понести наказание.

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