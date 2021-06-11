Зеленский планирует подписать во время визита в США ряд соглашений, - ОП

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США планируется подписание ряда соглашений в сфере политики, безопасности, военно-технического сотрудничества, экономики и экологии.

По его словам, прошло учредительное заседание по созданию рабочей группы по подготовке визита Зеленского в США. "Мы обсуждали ряд соглашений, которые должны быть подписаны в ходе этого визита", - уточнил Сибига.

Он отметил, что часть этих соглашений касаются безопасности и военно-технического сотрудничества. Визит главы государства в США нацелен на достижение конкретных результатов по конкретным направлениям - от политики до экономики и экологии. "Мы ставим амбициозные цели", - добавил замглавы ОП.