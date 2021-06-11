UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский планирует подписать во время визита в США ряд соглашений, - ОП

Автор: Дмитрий Кузнецов

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США планируется подписание ряда соглашений в сфере политики, безопасности, военно-технического сотрудничества, экономики и экологии.

Об этом в интервью изданию "Европейская правда" сообщил замглавы Офиса президента Андрей Сибига.

По его словам, прошло учредительное заседание по созданию рабочей группы по подготовке визита Зеленского в США. "Мы обсуждали ряд соглашений, которые должны быть подписаны в ходе этого визита", - уточнил Сибига.

Он отметил, что часть этих соглашений касаются безопасности и военно-технического сотрудничества. Визит главы государства в США нацелен на достижение конкретных результатов по конкретным направлениям - от политики до экономики и экологии. "Мы ставим амбициозные цели", - добавил замглавы ОП.

Напомним, 7 июня состоялся телефонный разговор Зеленского с президентом США Джо Байденом. В ходе разговора он пригласил своего украинского коллегу посетить Белый дом этим летом.

Отметим, во время беседы с Байденом Зеленский заявил о необходимости предоставление Украине плана действий для вступления в НАТО с привязкой к датам.

Как писало РБК-Украина, после разговора Зеленский сообщил, что он принял приглашение от Байдена. Визит украинского президента в США планируется на июль 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты Америкивизит