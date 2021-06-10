Зеленский надеется, что саммит НАТО рассмотрит эффективные шаги для сдерживания России
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих ожиданиях от предстоящего саммита НАТО-2021. Сегодня глава государства провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Как рассказал Зеленский, во время телефонного разговора он проинформировал генсека НАТО о существенных угрозах со стороны Российской Федерации.
"Надеюсь, на саммите НАТО будут рассмотрены действенные шаги по сдерживанию российской агрессии", - отметил он.
Президент добавил, что в разговоре со Столтенбергом он также отметил важность для Украины подтверждения политики открытых дверей НАТО и действия решения от 2008 года касательно Плана действий по членству в НАТО для Украины.
Напомним, 14 июня в Брюсселе пройдет саммит НАТО-2021, на который не пригласили ни Украину, ни других партнеров Альянса. Накануне саммита генсек НАТО позвонил президенту Зеленскому, подтвердив поддержку Украины.
Добавим, вчера российский президент Владимир Путин назвал вступление Украины в НАТО "красной линией" для Кремля. Как пояснил Путин, в таком случае ракеты будут долетать до Москвы за 7 минут.
Накануне Зеленский в разговоре с президентом США заявил о необходимости предоставление Украине плана действий для вступления в НАТО с привязкой к датам.