Зеленский надеется, что саммит НАТО рассмотрит эффективные шаги для сдерживания России

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих ожиданиях от предстоящего саммита НАТО-2021 . Сегодня глава государства провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом президент написал на странице в Twitter .

Как рассказал Зеленский, во время телефонного разговора он проинформировал генсека НАТО о существенных угрозах со стороны Российской Федерации.

"Надеюсь, на саммите НАТО будут рассмотрены действенные шаги по сдерживанию российской агрессии", - отметил он.

Президент добавил, что в разговоре со Столтенбергом он также отметил важность для Украины подтверждения политики открытых дверей НАТО и действия решения от 2008 года касательно Плана действий по членству в НАТО для Украины.