Зеленский заявил Байдену о необходимости плана вступления Украины в НАТО с привязкой к датам

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским президентом Джо Байденом затронул вопрос вступления Украины в НАТО. Украинский президент выступил за создание четкого плана шагов для евроатлантической интеграции Украины.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины .

Как рассказали в ОП, в ходе разговора Зеленский заявил о необходимости создания "реального пошагового плана для присоединения Украины к НАТО". Этот план должен быть привязан к четким календарным датам.

"Президент Украины подчеркнул, что время заявлений и деклараций о намерениях должно остаться в прошлом", - отметили в ОП.

На Банковой пояснили, что движение Украины в НАТО позволит достичь предпосылок для установления стабильного и длительного мира на Донбассе.