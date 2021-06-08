ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский заявил Байдену о необходимости плана вступления Украины в НАТО с привязкой к датам

Новина українською →
Киев, Вторник 08 июня 2021 19:11
Зеленский заявил Байдену о необходимости плана вступления Украины в НАТО с привязкой к датам Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским президентом Джо Байденом затронул вопрос вступления Украины в НАТО. Украинский президент выступил за создание четкого плана шагов для евроатлантической интеграции Украины.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Как рассказали в ОП, в ходе разговора Зеленский заявил о необходимости создания "реального пошагового плана для присоединения Украины к НАТО". Этот план должен быть привязан к четким календарным датам.

"Президент Украины подчеркнул, что время заявлений и деклараций о намерениях должно остаться в прошлом", - отметили в ОП.

На Банковой пояснили, что движение Украины в НАТО позволит достичь предпосылок для установления стабильного и длительного мира на Донбассе.

Напомним, вчера состоялся телефонный разговор Зеленского с Байденом. Американский президент поговорил с Зеленским перед тем, как встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Как писало РБК-Украина, заместитель генсека НАТО заявлял, что в Альянсе нет консенсуса в вопросе о предоставлении Украине Плана действий по членству.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский НАТО Джозеф Байден
NEWS
На Прикарпатье произошла авария на газопроводе: названа причина
На Прикарпатье произошла авария на газопроводе: названа причина
DAILY
Армия добровольцев. Как и зачем у Зеленского решили создать национальное сопротивление
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Армия добровольцев. Как и зачем у Зеленского решили создать национальное сопротивление