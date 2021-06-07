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Зеленский рассказал, когда поедет на встречу с Байденом

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Киев, Понедельник 07 июня 2021 20:34
Зеленский рассказал, когда поедет на встречу с Байденом Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера Джо Байдена за приглашение посетить Белый дом. Глава государства рассказал, что его официальный визит в США должен состояться уже в июле 2021 года.

Об этом украинский президент написал в Twitter.

По словам главы государства, в повестке дня предстоящего визита будет расширение стратегического сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

"Спасибо Байдену за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года. Очень жду встречу, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня состоялся телефонный разговор между Зеленским и Байденом. Президенты Украины и США провели разговор перед встречей Байдена с президентом России.

Как заявили в Белом доме, в ходе телефонного разговора Байден выразил желание встретиться с Зеленским после того, как вернется в Вашингтон после встречи с Путиным.

Добавим, до этого американский портал Axios сообщил, что Байден якобы передумал встречаться с Зеленским после смены руководства в "Нафтогазе".

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