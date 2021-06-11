Зеленський планує підписати під час візиту до США низку угод, - ОП

Під час візиту президента України Володимира Зеленського в США планується підписання низки угод у сфері політики, безпеки, військово-технічного співробітництва, економіки та екології.
Про це в інтерв'ю виданню "Європейська правда" повідомив заступник голови офісу президента Андрій Сибіга.
За його словами, пройшло установче засідання щодо створення робочої групи з підготовки візиту Зеленського до США. "Ми обговорювали ряд угод, які повинні бути підписані в ході цього візиту", - уточнив Сибіга.
Він зазначив, що частина цих угод стосуються безпеки і військово-технічного співробітництва. Візит Глави держави в США націлений на досягнення конкретних результатів за конкретними напрямками - від політики до економіки та екології. "Ми ставимо амбітні цілі", - додав заступник голови ОП.
Нагадаємо, 7 червня відбулася телефонна розмова Зеленського з президентом США Джо Байденом. В ході розмови він запросив свого українського колегу відвідати Білий дім цього літа.
Зазначимо, під час бесіди з Байденом Зеленський заявив про необхідність надання Україні Плану дій для вступу до НАТО з прив'язкою до дат.
Як писало РБК-Україна, після розмови Зеленський повідомив, що він прийняв запрошення від Байдена. Візит українського президента до США планується на липень 2021 року.