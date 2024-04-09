Зеленський про плани Путіна по захопленню Харкова: робимо все можливе, щоб цього не сталося

Видання вказує, що Харків має велике символічне значення, тому Путін хотів його захопити. Президент Зеленський сказав, що Україна робить усе можливе, щоб цього не сталося.

"Путін розуміє тільки силу. Він відчуває як тварина: якщо ти не можеш захистити себе, він зруйнує ще більше. Його бажання - захопити всю Україну", - додав президент.

Так президент України сказав, що Путін готовий усе знищити і готовий убити багато людей заради своєї мети.

"Більшість людей не втечуть, тому він уб'є багатьох із них. Як це буде? Крові буде багато. Буде багато жертв, багато втрат. Ми говоримо про сотні тисяч", - додав Зеленський, маючи на увазі бої за Харків.