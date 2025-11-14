Зеленський після масованого удару провів розмову з президентом Фінляндії: деталі

"Говорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом. Знову жахлива атака Росії проти України, наших людей, звичайних житлових будинків. Алекс висловив співчуття всьому українському народові й засудив цей підлий удар росіян. Подякував йому за ці слова підтримки", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що під час розмови обговорювали подальшу підтримку України у всіх можливих напрямах та спільні кроки з партнерами для посилення тиску на Росію.

"Тільки тиском - санкціями та силою – росіян можна змусити закінчити цю війну, яка нікому, крім них, ніколи не була потрібна. Будемо робити все можливе для цього. Дякую!" - додав президент.